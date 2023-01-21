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45 قتيلا و58 مصابا فى مظاهرات بيرو مع تصاعد الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد

السبت، 21 يناير 2023 10:12 ص
45 قتيلا و58 مصابا فى مظاهرات بيرو مع تصاعد الاحتجاجات ضد رئيسة البلاد مظاهرات بيرو
كتب ــ عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام في بيرو، إصابة 58 شخصا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة ليما خلال اشتباك الشرطة مع محتجين فى مظاهرات مناهضة للحكومة بدأت في الانتشار بجميع أنحاء البلاد.

كما ارتفع عدد قتلى مظاهرات بيرو حتى أمس الجمعة إلى نحو 45 شخصا منذ بداية الأزمة في 7 ديسمبر الماضي، ودارت اشتباكات عنيفة أشبه بساحات المعارك في أريكويبا، ثاني مدن البلاد.

وقال وزير الداخلية فيسينتي روميرو في بيان لوسائل الإعلام، إنه في منطقة بونو الجنوبية بالبلاد، هاجم نحو 1500 محتج مركزا للشرطة في بلدة إيلاف.

وأوضح روميرو، أن النيران اشتعلت في مركز للشرطة في زيبيتا في بونو، بحسب ما ذكرت رويترز.

ورشق المتظاهرون الحجارة وأشعلوا النيران حول جسر أناشوايكو في محاولة للتقدم نحو المطار الذي لا يزال مغلقا في الوقت الحالي، وردت القوات الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وهزت الاحتجاجات بيرو منذ الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو في ديسمبر بعد محاولته حل الكونجرس البيروفي لمنع إجراء تصويت على عزله.

 

 


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