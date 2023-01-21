وكلاء مديريات التعليم يتابعون لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

المحافظات - محمد حسين- أحمد مرعى- السيد فلاح

تابع اليوم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء انتظام العملية الامتحانية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية بنطاق مركز بئر العبد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن جولة المتابعة بدأت من مدرسة الشهيد ابراهيم محمد سالم الإعدادية المشتركة بقرية الخربة ببئر العبد بمرافقة الدكتور سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية، وسالم عابد وكيل الإدارة، وتم المرور على اللجان الامتحانية والبالغ عددها 8 لجان، وبلغ عدد الطلاب 146 طالبا وطالبة.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم، انه تم توفير الهدوء داخل وخارج اللجنة، والعمل على سلامة الطلاب والملاحظين أثناء وبعد اللجان، ووجه غرفة العمليات الرئيسية بسرعة الإخطار بأى تجاوزات أو أى أعمال غير مألوفة قد تخل بالامتحان.

وانتظمت فى مدارس مناطق وسط سيناء امتحانات نصف العام بالمراحل التعليمية المختلفة.

واعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء، أن محسن سالم رئيس المركز والمدينة، تابع امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المركز، وتفقد اللجان لحل أى شكوى بالمدارس والتأكد من توافر الخدمات بالمدارس.

واعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن سعد خليل بغدادى، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية، يرافقه اشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنة.

وأكد رئيس مدينة الحسنة انه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع٠

وقال اشرف علامة مدير إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء، أنه تم تحديد لجان الامتحانات وتجهيزها بعناية وتوزيع الطلاب عليها وفقا لأرقام الجلوس، وبلغ عدد لجان الامتحانات11 لجنة بمركز ومدينة الحسنة، عدد الطلاب بالشهادة الإعدادية لهذا العام بإدارة الحسنه التعليمية 418 طالبا وطالبة.

وسبق واعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، انه تم توريد التابلت لكافة الطلاب بالمحافظة وعددهم3871 تابلت لجميع الطلبة "نظامى ودمج وخدمات" وتم توريد التابلت للجميع وإن الطلاب بكافة المحافظة يؤدون الامتحانات إلكترونيا على منصة عدا إدارتى رفح والحسنة، علماً بأن طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات فى الفترة الأولى فى مادة الكيمياء ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف، والفترة الثانية فيؤدى الطلاب الامتحانات فى مادة الفلسفة والمنطق ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف أيضاً.

واشار أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى العام يبلغ 4393 طالبا وطالبة، بينما عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام يبلغ 4137 طالبا وطالبة، لافتا إلى توريد التابلت لكافة طلاب المحافظة، بعدد 3871 تابلت لجميع طلبة نظامى ودمج وخدمات، بعد التصديق على فتح فصول خدمات، لزيادة عدد الطلاب المقبولين فى الثانوى العام، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 9751 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى عدد 86 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

واوضح أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم دراستها خلال الفصل الدراسى الأول، ولم تحدث أى شكوى من الطلاب، مشددًا على توفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، واستكملت الامتحانات اليوم السبت21/ 1 وتستمر الامتحانات حتى تنتهى يوم الأثنين القادم الموافق 23 / 1 بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وعدد الطلاب بإدارة العريش ( 4572) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة بئر العبد (2787) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة الحسنة التعليمية ( 526) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية (150) طالبا وطالبة، عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية (1073) طالبا وطالبة، وعدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية (643) طالبا وطالبة.

كما تفقد الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سير العملية الامتحانية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية وذلك بإدارتى أبوصوير والقنطرة غرب التعليميتين حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الهندسة فترة أولى ومادة التربية الفنية فترة ثانية.

وتفقد الدكتور محمد بحيرى، فى بداية جولته مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية يرافقه أحمد سيف، مدير أمن المديرية والتى تضم "بنات" لجنة مدرسة المستقبل الرسمية لغات التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية وتبلغ عدد اللجان بها 16 لجنة فرعية واطمأن على مستوى الامتحان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ووجه رئيس اللجنة بغلق البوابة الخاصة بالمدرسة فى الموعد المحدد مع اتخاذ كافه الإجراءات الأمنية والانضباطية داخل اللجنة.

ثم تفقد وكيل الوزارة يرافقه علاء عثمان، مدير إدارة أبوصوير التعليمية لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنين والتى تضم 16 لجنة فرعية وتضم لجنة مدرسة المدينة المنورة وأكد على ضرورة التزام جميع الطلاب والملاحظين بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، موجها بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان.

ثم تفقد "بحيرى" لجنة مدرسة النصر ك 15 الإعدادية المشتركة يرافقة أحمد الشريف، مدير إدارة القنطرة غرب حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية مؤكدًا على الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات ومشددًا على عدم اصطحاب المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه يؤدى اليوم 26555 طالب وطالبة امتحان مادتى الهندسة والتربية الفنية فى 116 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

وقام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة لمتابعة سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022 / 2023، بعدد من مدارس إدارتى شرق وغرب طنطا، شملت الجولة متابعة لجان مدارس سعد زغلول الابتدائية، الزهراء الإعدادية بنات، الجيل المسلم بنات، التابعة لشرق طنطا، ولجان مدرستى الإمام الشافعى الرسمية للغات، وطنطا الإعدادية بنين، التابعة لغرب طنطا، حيث يؤدى الامتحان اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والأول الثانوى بالفترة الصباحية، والثانى الثانوى بالفترة المسائية، وطلاب الصفين الثانى والرابع التجارى والفندقى، والثانى والثالث الصناعى، والثانى الزراعى.

اطمأن وكيل الوزارة إلى انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان،

ووجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأى محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجه بضرورة ختم ورقة الأسئلة من الوجه والظهر بخاتم اللجنة.

وقد أكد وكيل الوزارة، أن اليوم يؤدى 90496 طالبا وطالبة فى 407 لجان، امتحان الشهادة الإعدادية العامة فى مادة الدراسات الاجتماعية، و1978 طالب وطالبة فى 15 لجنة، امتحان الشهادة الإعدادية المهنية امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ونحو 46162 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوى العام، امتحان فى مادة الأحياء، ويؤدى 39746 طالبا وطالبة من الصف الثانى الثانوى العام بالفترة المسائية، امتحان فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، كما يؤدى 17930 طالب وطالبة من الصف الثانى والرابع التجارى والفندقى، و16916 طالب وطالبة من الصف الثانى والثالث الصناعى، و3360طالب وطالبة من الصف الثانى الزراعى، مواد مختلفة طبقاً للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

كما تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة البياضية التعليمية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتزامناً مع سير امتحانات للفصل الدراسى الأول 2022 / 2023، وحرصاً منه على الاطمئنان لحسن سير الامتحانات بجميع مدارس المحافظة.

وشملت الجولة التى قام بها وكيل الوزارة بالأقصر، مدرستى "عمار بن ياسر للتعليم الأساسي" و"البياضية الإعدادية بنات"، حيث اطمأن إلى سير الامتحان وعدم وجود أى شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التى تمكن الطلاب بجميع اللجان فى هدوء ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة لوكيل تعليم الأقصر، وجه بتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول المدارس أثناء المتابعة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة فى عمليات التصحيح والرصد، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، حيث أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 17854 طالب منهم يؤدون امتحاناتهم من خلال 154 لجنة امتحانية.

وفى نفس السياق اجتمع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بقيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية، وشدد على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التى تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم فى هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفورى مع غرفة العمليات حال حدوث أى أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال فى الإجابة.

كما يتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية، حيث أوصى مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة فى نهاية سير الامتحان مؤكدا على مسؤولية رئيس اللجنة مسؤولية كاملة عن حسن سير العمل وانضباطه وعدم تنازله عن أى من مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة وذلك فى إطار الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات دورية.



جولات على لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة البياضية



جولة بلجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة البياضية



متابعة امتحانات الاعدادية بالأقصر



متابعة لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة البياضية



وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية



وكيل تعليم الأقصر خلال تفقد لجان الإمتحانات



وكيل تعليم الأقصر يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية



وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية



وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحان بلجان إدارتي شرق وغرب طنطا