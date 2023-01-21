وصول 18 طبيبا جامعيا لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء لخدمة المرضى مجانا

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ 18 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة، تقديم خدماتهم مجانا للمرضى بمستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء اليوم السبت، تنفيذا لبروتوكول تعاون بين المستشفى والجامعات الأربعة .

وأعلنت المستشفى فى بيان، بأسماء فريق الأطباء من الجامعات المصرية وهى (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة) ويقدم الفريق خدماته ابتداء من اليوم 21 / 1 / 2023 حتى 27 / 1 / 2023 وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الأربعة والفريق مكون كافة التخصصات ويقدم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد التخصصى .

واوضح البيان ان ال18 طبيب يغطون كافة التخصصات المطلوبة، وهى تخدير جراحة عظام وجهاز هضمى و أشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير .

وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى، ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة أطباء جامعيين اسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

وسبق اعلنت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء، بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، يتم فتح العيادات الخارجية بمستشفى بئر العبد التخصصي، للعمل فى الفترة المسائية من الساعة 4.30 مساءا إلى الساعة 6.30 مساء.

وسبق وشهدت مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء إجراء جراحة دقيقة و معقدة بمفصل الكاحل لمريضة تعانى من كسر مهمل بمفصل الكاحل لمدة أربعة أشهر فى وضع غير مردود حيث تم عمل رد مفتوح وإصلاح للأربطة و تثبيت الكسر بواسطة شرائح و مسامير و خطاف جراحة و خيوط شديدة الصلابة .