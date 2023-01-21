هل المُحليات الصناعية مناسبة للأطفال؟.. إليك بعض النصائح الصحية

كتبت ــ نهير عبد النبى

المحليات الصناعية هي المواد التي تعطي الأطعمة والمشروبات طعمًا حلوًا بأقل سعرات حرارية وبدون سكر، بينما يعتقد البعض أن تبديل السكر بالمحليات الصناعية طريقة سهلة لتقليل استهلاك أطفالهم للسكر، لا يزال هناك الكثير من الأسئلة حولهم هل المحليات الصناعية آمنة لاستهلاك الأطفال؟ وهل يساعدون بالفعل في إنقاص الوزن؟، لسوء الحظ، الإجابات ليست واضحة تمامًا.

وحسب ما ذكره موقع health فإنه وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ، فإن 17٪ من السعرات الحرارية في وجبات الأطفال تأتي من السكر ونصفها يأتي من المشروبات المضاف إليها السكر، وتقول أخصائية التغذية للأطفال هانا فريمان، يساهم الاستهلاك المفرط للسكر، خاصةً من المشروبات المحلاة بالسكر ، في السمنة لدى الأطفال، و يتم هضم السكر بسرعة في الجسم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم يمكن أن يجعل الطفل يشعر بالجوع بعد تناول الطعام أو يجعله يتوق إلى المزيد من السكر.

بالنسبة للطفل الذي يحتاج إلى ما بين 1300 و 1500 سعرة حرارية في اليوم، يمكن لعلبة الصودا وحدها أن تتعدى نسبة السكر المضافة الموصى بها وهي 10٪.

وقالت أخصائية التغذية، لقد وجدت أن العديد من الأطفال المصابين بالسمنة قد يشربون ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة مشروبات محلاة بالسكر يوميًا ، وهو ما يتجاوز بكثير الكمية اليومية المسموح بها من السكر المضاف".

فالسكر يفتقر أيضًا إلى التغذية من الألياف أو الفيتامينات أو المعادن، لذلك إذا كان الأطفال يستهلكون نسبة كبيرة من السعرات الحرارية من السكر، فمن المحتمل أن يفقدوا الأطعمة الأخرى التي توفر العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للنمو والتطور.

لأن المحليات الصناعية تحتوي على سعرات حرارية قليلة ولا تحتوي على سكر ، فإنها لا تسبب ارتفاع السكر في الدم المزعج ، ويفترض بعض الناس أنها صحية أكثر من السكر.

لكن ما إذا كانت الأطعمة والمشروبات المحلاة صناعياً خيارات صحية أكثر من الأطعمة والمشروبات السكرية ليس واضحًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بالوزن ، فإن بعض الدراسات أظهرت ارتباطًا بين المحليات الاصطناعية وفقدان الوزن على المدى القصير أو ثبات الوزن ، لكن الدراسات حول آثارها طويلة المدى غير متوفرة.

لا يزال هناك أيضًا الكثير لنتعلمه حول الطرق الأخرى التي قد تؤثر بها المحليات الصناعية على صحة الناس أظهرت بعض الدراسات أن بعض الدراسات قد تغير تكوين البكتيريا المهمة في الأمعاء، ربطت الدراسات المبكرة على الحيوانات أيضًا بعض المحليات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ، لكن الدراسات الحديثة لم تجد هذا الارتباط.

حددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مستويات مدخول يومية مقبولة من المحليات ، وهي الكمية التي يعتقد أنها آمنة للاستهلاك بناءً على وزن الجسم ولكن نظرًا لأن المصنِّعين غير مطالبين بالكشف بالضبط عن مقدار التحلية التي يضعونها في المنتجات ، فليس من السهل على الآباء معرفة مقدار ما يستهلكه أطفالهم.

الطفل المصاب بالسمنة والذي يشرب عدة مشروبات محلاة بالسكر يوميًا قد يستفيد من استبدال هذه المشروبات ببدائل خالية من السكر لتقليل تناول السكر والسعرات الحرارية لكن يوصى الأطباء بما لا يزيد عن 8 أوقية واحدة أو اثنتين أكواب من المشروبات التي تحتوي على مواد تحلية غير مغذية في اليوم ".



نصائح لتقليل تناول السكر المضاف في المنزل:

-اجعل الماء وحليب البقر من المشروبات المفضلة للأطفال.

-اقرأ ملصقات الأطعمة واختر العناصر التي تحتوي على أقل من 10 جرامات من السكر لكل وجبة.

-أضف الفاكهة إلى الحبوب الكاملة أو دقيق الشوفان للحصول على حلاوة طبيعية ، بدلاً من شراء الحبوب السكرية.

-استبدل السكر الأبيض في المخبوزات بالعسل الذي يحتوي على مضادات الأكسدة ؛ شراب القيقب الذي يوفر البوتاسيوم. أو الأغاف ، الذي يحتوي على كميات ضئيلة من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.