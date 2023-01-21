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نيويورك تايمز: كبير موظفى البيت الأبيض رون كلاين يعتزم الاستقالة من منصبه

السبت، 21 يناير 2023 09:51 م
نيويورك تايمز: كبير موظفى البيت الأبيض رون كلاين يعتزم الاستقالة من منصبه كبير موظفى البيت الأبيض رون كلاين
كتب محمد جمال

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبير موظفى البيت الأبيض رون كلاين يعتزم الاستقالة من منصبة تزامنا مع التحقيق بوثائق بايدن السرية.

وبحسب الصحيفة، ستمثل استقالته لحظة مذهلة في تغيير رئاسة الإدارة التي كانت مستقرة نسبيًا خلال النصف الأول من ولاية بايدن ، حيث يفخر السيد كلاين بأنه استمر فى وظيفته لأى رئيس ديمقراطي آخر، ولكن مع توقع أن يعلن بايدن بحلول الربيع أنه يرشح نفسه لإعادة انتخابه ، يتوقع المستشارون المزيد من التحركات مع انتقال بعض المساعدين من البيت الأبيض إلى الحملة الانتخابية.
 
وستأتي المغادرة أيضًا في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مجموعة واسعة من التهديدات السياسية والقانونية من مستشار خاص تم تعيينه حديثًا للتحقيق في التعامل غير السليم مع الوثائق السرية ومجموعة من الاستفسارات الأخرى من قبل الأغلبية الجمهورية التي تم تنصيبها حديثًا في مجلس النواب، حيث سيتكلف رئيس الأركان المقبل بإدارة الدفاع عن البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن وأي هجمات مضادة تقترب من انتخابات 2024.

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أمريكا

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الولايات المتحدة

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وثائق بايدن



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