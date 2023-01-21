نيجيريا تعلن وفاة 25 شخصا بمرض الدفتيريا معظمهم من الأطفال



وأفاد رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا، إيفيدايو أديتيفا في بيان، أن المركز بدأ إجراءات الاستجابة الطارئة لتفشى المرض، ويراقب الوضع عن كثب فى 4 من محافظات البلاد الـ 36 .



وأشارت لجنة الصحة في محافظة كانو إلى أن المحافظة سجلت أكثر من 70 حالة مشتبه بها إلى جانب 25 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى البكتيرية .

مما يذكر أن نيجيريا لم تشهد تفشي مرض الدفتيريا بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، رغم أن القدرة على تشخيص المرض وعلاجه محدودة في العديد من المناطق النائية .