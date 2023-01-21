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نيجيريا تعلن وفاة 25 شخصا بمرض الدفتيريا معظمهم من الأطفال

السبت، 21 يناير 2023 05:34 م
نيجيريا تعلن وفاة 25 شخصا بمرض الدفتيريا معظمهم من الأطفال نيجريا
كتب محمد جمال

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أعلنت السلطات الصحية النيجيرية، عن تفشي مرض الدفتيريا الذى أودى حتى الآن بحياة 25 شخصا، معظمهم من الأطفال، فى محافظة "كانو"، إحدى أكثر الولايات تضررا شمالي البلاد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد رئيس مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا، إيفيدايو أديتيفا في بيان، أن المركز بدأ إجراءات الاستجابة الطارئة لتفشى المرض، ويراقب الوضع عن كثب فى 4 من محافظات البلاد الـ 36 .

وأشارت لجنة الصحة في محافظة كانو إلى أن المحافظة سجلت أكثر من 70 حالة مشتبه بها إلى جانب 25 حالة وفاة مرتبطة بالعدوى البكتيرية .
مما يذكر أن نيجيريا لم تشهد تفشي مرض الدفتيريا بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، رغم أن القدرة على تشخيص المرض وعلاجه محدودة في العديد من المناطق النائية .

 


نيجيريا

الدفتيريا

مرض الدفتيريا

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