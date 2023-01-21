موعد صرف الخبز لغير حاملى البطاقات التموينية.. اعرف التفاصيل

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الخبز البلدى لغير حاملى البطاقات التموينية بالتكلفة الفعلية، حيث من المقرر أن يتم ذلك قريبا عقب الانتهاء من كافة التفاصيل، وذلك فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استمرار سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذى لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التى هى خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحى والطباقى، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع شعبة المخابز والبريد المصرى بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المختصين والمعنيين بهذا الشأن يقوموا حالياً من الانتهاء من بلورة تلك الدراسة بكافة تفاصيلها وابعادها المتعلقة بهذا الأمر بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، إضافةً إلى التعاون مع هيئة البريد المصرى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين او اضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التى هى لدى البريد المصرى او غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة.