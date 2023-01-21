مورد لحوم يعترف بخطف شخصين بسبب خلافات مالية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مورد لحوم وشقيق زوجته، تم ضبطهما، لاتهامهما باحتجاز شخصين داخل شقة بالوراق، وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحهما، أن المتهم الأول يعمل مورد لحوم، وتوجد بينه وبين أحد المجني عليهما، خلافات مالية متعلقة بالتجارة في اللحوم، وتوريدها للمحل الخاص بالمجني عليه، وفي محاولة لاستعادة نقوده، استدرج المجني عليه من منطقة الهرم إلى الوراق، بحجة حل الخلافات بينهما، وفوجئ بحضوره وبصحبته شقيق زوجته، فاحتجزهما داخل شقة، وطلب مبلغ مالي من زوجته لإطلاق سراحه.

وبسؤال المجني عليهما، وجها اتهاما لمورد اللحوم وشقيق زوجته باحتجازهما بالإكراه، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم )، بسابقة توجه (زوجها وشقيقها - مُقيمان بدائرة القسم) لمقابلة (مورد لحوم للمحل عمل زوجها - مُقيم بدائرة قسم الوراق) ، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة، وتلقيها فى وقتٍ لاحق اتصال هاتفى "من رقم الهاتف الخاص بزوجها" طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالى نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبى الواقعة (مورد اللحوم المشار إليه - شقيق زوجته ، مُقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق)، واحتجاز المجنى عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط المتهمين وتحرير المجنى عليهما.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجنى عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجنى عليهما، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.