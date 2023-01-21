اليوم السابع
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مقتل مدنى وطفل فى انفجار لغم حوثى بالحديدة

السبت، 21 يناير 2023 07:08 م
مقتل مدنى وطفل فى انفجار لغم حوثى بالحديدة اليمن
أ ش أ

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قُتِل مدنيان، أحدهما طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، وأصيب طفل آخر، بانفجار لغمين من مخلفات ميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن.


وذكرت قناة الفضائية اليمنية، اليوم /السبت/، أن شخصًا قتل وأصيب طفل يبلغ 12 عامًا بانفجار لغم حوثي في مدينة التحيتا، كما قتل طفل في الـ15 من العمر جراء انفجار لغم حوثي في مديرية الحوك بمحيط مطار الحديدة.


وزرعت ميليشيا الحوثي الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دوليًا، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.


اليمن

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الحوثيين

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