مقتل عامل على يد مسن بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 37 سنة مصرعه، بينما أصيب مسن بالمعاش يبلغ من العمر 65 سنة بسحجات باليدين، وذلك على إثر وقوع مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف على بيع قطعة أرض فى سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق والتي تولت التحقيق في الواقعة.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بدائرة مركز شرطة المراغة ووجود متوفى ومصاب، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتم التحفظ على المصاب، وذلك نظرا لأن إصابته بسيطه، وتم نقله لديوان المركز وعمل المحضر اللازم بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال، والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، وجود مشاجرة ومتوفـي ومصاب بدائرة مركز المراغة، وتبين أن طرفيها كل من طرف أول "سلطان ع ه م" 37 سنة عامل توفـي إثر إصابته بنزيف فى المخ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي.

وطرف ثان "حسانين م ا ح" 65 سنة بالمعاش مصاباً بسحجات باليدين، والطرفان يقيمان بذات الناحية، اتهم الطرف الثاني بالتعدي علي نجله بعصا شوم، مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، لسابقة قيام المجني عليه ببيع قطعة أرض للطرف الثاني منذ فترة ومطالبته بمبلغ مالي إضافي أزيد من المتفق عليه.

تم ضبط الطرف الثاني وبحوزته الأداة المستخدمة عبارة عن عصا شوم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.