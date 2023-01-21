وأصدرت منظمة "وطنيو كامرادا" البولندية - بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - بيانا، أعربت خلاله عن استيائها من ترويج بعض السياسيين، ووسائل الإعلام البولندية للحرب.

⚡Polish anti war protest in Poland. pic.twitter.com/rk8srGdqmI — Mauzer (@DonbassSokolovi) January 21, 2023

وحمل المتظاهرون، العلم البولندى، وهتفوا بشعارات منددة بمشاركة بولندا في العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتوجهوا نحو نصب "سيغموند" وسط العاصمة وارسو، كما حملوا بعض اللافتات المكتوبة باللغة الروسية.

وأكد منظمو المسيرة، ضرورة محاسبة كل مسؤول يدفع البولنديين للمشاركة في الأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أن بولندا تحتل المرتبة الثانية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بين الدول التي تمد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.