أ ش أ

تتوجه المستشارة الخاصة لحقوق ذوي الهمم الدولية، سارة مينكارا، إلى المملكة العربية السعودية والأردن السبت وحتى 3 فبراير لعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي وقادة الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال.