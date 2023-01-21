وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الاجتمعات ستركز على النهوض بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الهمم.

وخلال الرحلة، ستعمل المستشارة الخاصة مينكارا على زيادة التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بحماية حقوق الإنسان والإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الهمم.