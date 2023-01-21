تتوجه المستشارة الخاصة لحقوق ذوي الهمم الدولية، سارة مينكارا، إلى المملكة العربية السعودية والأردن السبت وحتى 3 فبراير لعقد اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي وقادة الحكومات والمجتمع المدني وأعضاء مجتمع الأعمال.
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أن الاجتمعات ستركز على النهوض بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الهمم.
وخلال الرحلة، ستعمل المستشارة الخاصة مينكارا على زيادة التزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بحماية حقوق الإنسان والإدماج والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الهمم.
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