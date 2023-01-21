محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إقامة بطولة الجمهورية للشركات

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن القطاع الرياضي شهد تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبلت المحافظة العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ونجحت في تنظيمها على أعلى مستوى، نظرًا لتطوير البنية التحتية لمحافظة بورسعيد، والإرتقاء بمستوى المنشآت الرياضية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن بورسعيد تحقق نجاحا كبيرا كل عام في تنظيم واستقبال البطولة، موضحاً أنه وجه بالاستعداد المبكر لاستضافة البطولة التي تضم آلاف اللاعبين من جميع أنحاء الجمهورية.

وشهد اللقاء، مناقشة عدد من موضوعات التعاون بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية مع الاتحاد العام للشركات لتنظيم البطولة والخروج بها على أعلى مستوى.

وفي سياق آخر، استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك في إطار التواصل الدائم بين محافظة بورسعيد والأكاديمية، جاء ذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، بزيارة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهد اللقاء تبادل عدد من موضوعات التعاون بين الجانبين.

وأشاد المحافظ، بالدور الكبير الذي تنفذه الأكاديمية بالمحافظة، مؤكدًا فخره واعتزاز بتواجد فرع للأكاديمية ببورسعيد، مشيرا إلى أن ذلك الصرح العملاق داخل المحافظة يعتبر فخرا لنا جميعا، كما أشاد بالتعاون المثمر والفعال بين المحافظة والأكاديمية في العديد من المجالات.

وأثنى دكتور إسماعيل عبد الغفار، على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بقيادة اللواء عادل الغضبان، والتي ساهمت في تغيير نوعية الحياة ببورسعيد والارتقاء بجميع المجالات وتحقيق أوجه التنمية المنشودة، وجعل مدينة بورسعيد مدينة نموذجية في مختلف القطاعات.