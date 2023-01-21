محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان اليوم معرض "أهلا رمضان" بـ3 مدن

يفتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم السبت، معارض "أهلا رمضان"، بـ3 مدن وهى "الخانكة وطوخ والقناطر الخيرية".

ويتم تنظيم تلك المعارض بالتعاون بين مديرية التموين بالقليوبية، وبمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة، وكبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوى تلك المعارض على المنتجات التى يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن معارض "أهلا رمضان" بالقليوبية، منذ انطلاقها حتى الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذى تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر فى إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجرى معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار، إلى أنه يتم خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطنى المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أى نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائى، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض والتى تقل عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة فى رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.