محافظة القاهرة تفتتح منفذا جديدا للسلع الغذائية بزهراء المعادى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منفذًا جديدًا من منافذ " أهلا رمضان " بمنطقة زهراء المعادي بالبساتين والمقام على مساحة 10 م٢ ضمن أكثر من 100 منفذ تقوم المحافظة بإقامتها فى كافة أنحاء العاصمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

ويضم منفذ " أهلا رمضان" بالبساتين كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن إلى جانب الأسماك والعطارة بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين بنشر معرض بيع السلع المخفضة فى كافة المناطق للتقليل من آثار الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ .

وتلقي منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق .