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مؤتمر صحفى مشترك غدا لوزيرآ خارجية مصر وإيطاليا بمقر الخارجية

السبت، 21 يناير 2023 10:40 ص
مؤتمر صحفى مشترك غدا لوزيرآ خارجية مصر وإيطاليا بمقر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد بمقر، وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالي، ويعقب جلسة المباحثات مؤتمر صحفى مشترك

يصل نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاياني، مساء اليوم السبت، القاهرة فى زيارة تستمر يومين

يتصدر جدول أعمال محادثات تايانى مواضيع تتعلق بالتعاون فى قضايا الهجرة غير الشرعية، والتحديات الإقليمية، بما فى ذلك ليبيا، وعملية السلام فى الشرق الأوسط، والحرب فى أوكرانيا، وما يترتب عليها من آثار على سلامة الغذاء.

ومن المقرر أن يتطرق تاياني، خلال زيارته للقاهرة، كذلك عن التعاون الثنائى على المستوى العام وفى قطاع الطاقة بوجه خاص.


وزير خارجية مصر

ايطاليا

وزير خارجية

مصر

سامح شكري



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