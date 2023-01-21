لو بتعانى من تقلصات الحيض.. 4 اختبارات لمعرفة السبب وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

تزداد تقلصات الحيض سوءًا في الأشهر الباردة، في حال كان لديك انطباع بأن آلام الدورة الشهرية أمر طبيعي ، فإن خبيرة التغذية الهندية راشي شودري تؤكد، أن آلام الدورة الشهرية شائعة ، لكنها ليست طبيعية، موضحة أن التقلصات الخفيفة أمر طبيعي، لأنه في كل مرة تحصل فيها المرأة على دورة شهرية ، يفرز جسمها البروستاجلاندين وبالتالي تحدث الانقباضات على عضلات الرحم ، كما يؤثر نمط الحياة على إنتاج البروستاجلاندين في الجسم، لذلك ، عندما تتناول المرأة نظامًا غذائيًا شديد الالتهاب أو تتعرض للإجهاد ، يتم إفراز المزيد من البروستاجلاندين ، مما يؤدي إلى زيادة الألم، بحسب ما ذكره موقع " ndtv".

توصي خبيرة التغذية راشي شودري، بضرورة اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات لمدة دورتين على الأقل لملاحظة ما إذا كان الطعام يسبب تقلصات الدورة الشهرية أم لا، في حالة عدم وجود راحة ، يقترح إجراء أربعة اختبارات لمعرفة السبب الكامن وراء الألم المفرط.

1. اختبار CBC و hCG :

يجب على النساء اللواتي بدأن مؤخرًا مواجهة آلام الدورة الشهرية الشديدة ، الخضوع لاختبار CBC و hCG لاستبعاد احتمال الإصابة بالعدوى والحمل خارج الرحم.

2. اختبار الاستراديول والبروجسترون:

يتم إجراء اختبار الاستراديول والبروجسترون للتحقق مما إذا كان المبيضان يطلقان البويضات بشكل طبيعي، بينما يوصى باختبار الاستراديول في اليوم الثاني ، يتم إجراء اختبار البروجسترون في الفترة من 19 إلى 22 يومًا من الدورة الشهرية.

3. اختبار DUTCH Complete :

يقدم التحليل التفصيلي للهرمونات طوال الدورة وهرمونات الأندروجين الإضافية ومستقلبات الإستروجين ونتائج الغدة الكظرية

4. اختبار hs-Crp :

يساعد على اكتشاف ما إذا كنت تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي أو CA-125 ، وهو اختبار دم يقيس كمية البروتين CA-125 ، ويسمى أيضًا مستضد السرطان 125 ، في الجسم.

3 مكملات يمكن أن تفعل المعجزات لآلام الدورة الشهرية

1. المغنيسيوم - وفقًا لخبيرة التغذية ، من المعروف أن المغنيسيوم يساعد في استرخاء عضلات الرحم لتقليل آلام الدورة الشهرية، فكر في تناوله لمدة 3 أشهر على الأقل لمعرفة ما إذا كان مفيدًا.

2. أوميجا 3 - أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم وتحسن أيضًا من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة.

3 ، فيتامين هـ - يقلل فيتامين هـ من البروستاجلاندينات الالتهابية التي ينتجها جسمك، يمكن لفيتامينات 400 وحدة دولية يوميًا ، أن تقلل من شدة الألم.