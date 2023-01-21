كيف تتقدم لتنسيق الجامعات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى؟

كتب محمد صبحى

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية فى إتاحة باب التقدم للفصل الدراسى الثانى، بداية من اليوم السبت 21 يناير الجارى وذلك وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى.

وفيما يلى يرصد " اليوم السابع " تفاصيل التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى حيث يكون التقديم متاحا لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من العام السابق فقط، كما أن التسجيل والتقديم سيكون من خلال التقدم على موقع الجامعة وفقا للأماكن الشاغرة فى كل تخصص على أن يكون القبول وفقا لأولويات المجموع وترتيبه وأسبقية التقدم.

وكان الدكتور محمد حلمى الغُر، أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية القائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية، أشار إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفى حال قبول الطالب فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها فى الفصل الدراسى الأول، وأن الأولوية فى القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.