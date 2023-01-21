"قومى المرأة" بأسوان ينظم 30 ندوة توعية تستهدف 1400 مواطن بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم ندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وأئمة الأزهر الشريف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 30 من جلسات الدوار وندوات التوعية المجتمعية التى استهدفت 1400 سيدة ورجل وشاب بقرى إدفو قبلي والكلح شرق وغرب والبصيلية بحري والرديسية قبلي والدومارية والحجز بحرى والصعايدة والدقاديق بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو.

وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة، فى بيان صحفى، أن ندوات التوعية تهدف إلى رفع الوعى الأسرى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تنظيم الأسرة، والعنف الأسرى، وأسس الزواج الناجح، والأمومة الآمنة، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها بالشكل المطلوب.