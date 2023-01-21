طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر مع سطوع الشمس والصغرى تسجل 11 درجة "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، استقرارا فى حالة الطقس صباح اليوم السبت ، وانخفاض درجات الحرارة في الصباح وسطوع الشمس في سماء المحافظة ، وتكون درجة الحرارة العظمى 21 درجة وتسجل الصغرى 11 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



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