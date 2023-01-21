طرق الوادي الجديد: تنفيذ 75% من أعمال رصف وإحلال الطرق الداخلية بالخارجة

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادى الجديد عن استكمال أعمال رصف شوارع حي المروة وشارع الرحمة بالخارجة، بنسبة تنفيذ بلغت 75% من الأعمال، لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة رصف وإعادة تأهيل الطرق الداخلية بالأحياء والمناطق التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها.

كما يجرى تنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة طريق البرمودي أمام محطة السكة الحديد بالخارجة بطول 3 كم، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 9 مليون جنيه، وتم البدء في أعمال وضع طبقة الأساس، تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف ضمن خطة رفع كفاءة الطريق حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث بالمنطقة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجه بسرعة الإنتهاء من أعمال تطوير ميدان طلعت ضرغام وبدء رصف شارع النبوي المهندس لتيسير الحركة المرورية، وسرعة تسليم أراضي تعويضات منطقة درب السندادية للمواطنين.

وأكد المحافظ على دهان واجهات المنازل وتشجير محيط مسجد إبراهيم شكري بمنطقة القلقان، وسرعة البدء في أعمال إنشاء مسجد ميتالكو.

جاء ذلك خلال، جولته ، لمتابعة أعمال التطوير والرصف بعدد من المناطق بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد و جهاد متولي رئيس المركز.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الواداى الجديد أعلنت عن الانتهاء من تنفيذ خطة الرصف بتكلفة اجمالية 83 مليون جنيه في مراكز " الخارجة – باريس – بلاط – الداخلة"، بإجمالى 34.5 كيلو متر كما جرى الانتهاء من رصف 4 كم في مركز باريس وذلك في مدينة باريس ومدخل منطقة " أرض الملك" بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه.

وقال المهندس محسن مغربي مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة إنه تم أيضا الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 كم في قرية أسمنت، و1 كم بقرية الشيخ مفتاح و7 كم في مدينة "موط" بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأكد مغربي، أن المديرية أنهت ضمن خطتها رصف 5 كم في مدينة بلاط بتكلفة اجمالية 12 مليون جنيه، ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة و 6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم في كل قرية هم قرى " بولاق – المنيرة – صنعاء"، مشيرا إلى تنفيذ أعمال رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم بتكلفة إجمالية للمركز وقراه 30 مليون جنيه.