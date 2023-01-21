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شهادة شكر وتقدير من الرئيس السيسى للفنان ياسر جلال لدعمه صندوق تحيا مصر

السبت، 21 يناير 2023 11:22 م
شهادة شكر وتقدير من الرئيس السيسى للفنان ياسر جلال لدعمه صندوق تحيا مصر الفنان ياسر جلال
محمد الجالى

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منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهادة شكر وتقدير للفنان ياسر جلال، لإسهاماته في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر.
 
وأعلن الفنان ياسر جلال قبل أيام عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح  صندوق تحيا مصر، وقال لـ"اليوم السابع: "المرّة دية بأعلن عن الجهة والمبلغ اللى اتبرعت بيه، لأنى باتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللى نقدر عليه"، وأضاف: "بدعى زملائى النجوم أنهم يتبرعوا باللى يقدروا عليه.. عارف إن فيه منهم اللى عمل الموضوع دا قبل كده.. بس لو عملوا ده تانى يبقى شىء عظيم".
 
وجاء نص شهادة الشكر والتقدير: "شهادة شكر وتقدير من السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى السيد ياسر محمد جلال أحمد، تقديرا منا لدوركم الوطنى واسهاماتكم الفعالة في دعم مشروعات صندوق تحيا مصر، مع أطيب التمنيات بدوام التوفيق ومزيد من الجهد لخدمة الوطن"
 
شهادة

 


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