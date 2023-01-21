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شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 6.3 مليار جنيه بعد زيادة بنك القاهرة

السبت، 21 يناير 2023 06:00 ص
شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 6.3 مليار جنيه بعد زيادة بنك القاهرة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 6.3 مليار جنيه في أول 3 أسابيع من عام 2023، وذلك بعد زيادة بنك القاهرة رأس ماله من 2.625 مليار سهم إلى 5 مليارات سهم بقيمة 4.75 مليار جنيه.
 
وسبق أن رفعت شركتا البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي رأس مالهما من 2.982 مليار سهم إلى 2.999 مليار سهم بقيمة زيادة 165.4 مليون جنيه للأولى، و453.1 مليون سهم إلى 499.5 مليون سهم بقيمة 46.5 مليون جنيه للثانية.
 
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة فى رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
 
البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 
ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

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