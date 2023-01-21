شاهد.. عريس أهلاوي وعروس زملكاوية يعقدان قرانهما قبل مباراة القمة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت، عقد قران عروسين قبل انطلاق مباراة القمة بين النادى الزمالك والنادى الأهلى، وسط فرحة وزغاريد العائلتين وهم يرفعون أعلام الأهلى والزمالك.





وقال العريس عمرو محمد العريف ابن جنوب الأقصر، إنه تزامن موعد عقد قرانهما اليوم مع مباراة الأهلى والزمالك، فقرر جلب علم الأهلى معه خلال عقد القران، وعروسته هاجر صالح بلال زملكاوية وقررت إحضار علم الزمالك معها، وقامت العائلتين بالاحتفال بعقد القران على طريقتهم الخاصة قبل مباراة القمة بعد قليل.

وفى نفس السياق توافد جمهور الأهلى والزمالك إلى استاد القاهرة الدولى لمشاهدة قمة الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز التى تجمع قطبى الكرة المصرية فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.

ويستضيف الزمالك غريمه الأهلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلى والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكوناً من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - حمزة المثلوثى.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسى - إمام عاشور - مصطفى شلبى - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول ورامى ربيعة ومحمد هانى وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد فخرى وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ويتربع الاهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.