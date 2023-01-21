سقوط أجزاء من عقار قديم بلا سكان فى الإسكندرية دون إصابات.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بسقوط جزء من عقار رقم 2 شارع الخلفاء متفرع من شارع الإمام علي، وهو عقار خال من السكان، وذلك دون إصابات.

وقد تم إبلاغ اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، والمهندسة سكرتير عام حي الجمرك، وكافة الجهات المعنية لاتخاذ اللازم و رفع الانقاض.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الدور الذى تقوم به أجهزة المحافظة التنفيذية فى مجال مجابهة الأزمات والكوارث، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغى أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أى أزمة قد تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفورى وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات، الأمر الذى يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.

تلقى اللواء محمد الشريف، تقريرا حول أبرز أعمال إدارة الأزمات وغرفة العمليات الرئيسية، وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة خلال عام 2022.

وأوضح وليد على مرسى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث وغرف العمليات، أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التى تم استقبالها والتعامل الفورى معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالى: عدد 1457 شكوى مخالفات (البناء - الهدم ـ الحفر)، وعدد 484 شكوى (الانهيارات الجزئى والكلى ـ السقوطات) وعدد 564 شكوى حوادث طرق وحرائق وحالات تسمم، و535 شكوى تراكمات القمامة، وعدد 528 شكوى انقطاع الكهرباء، وعدد 1330 شكوى انقطاع المياه وكسر مواسير المياه.

وأضاف أنه من أبرز الأعمال التى تمت هى: رفع معدل إنجاز الشكاوى المقدمة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء بنسبة 100% لمؤشر الأداء، ودعم غرفة العمليات بأجهزة الحاسـب الآلى والتدريب على برنامج المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وتدريب العاملين بالإدارة العامة للازمات والكوارث على كيفية إعداد الخطط والسيناريوهات المحلية لمواجهة المخاطر مثل (السيول والأمطار الغزيرة – الزلازل، وغيرها).

جانب من الأنقاض



سقوط أجزاء من عقار قديم خال السكان بالإسكندرية



سقوط أجزاء من عقار قديم خال السكان بالإسكندرية دون إصابات