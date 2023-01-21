رويترز: مرشح العمال لرئاسة وزراء نيوزيلند يواجه معركة صعبة بانتخابات أكتوبر

كتبت رباب فتحى

يمر المشهد السياسى فى نيوزيلندا بموجات من الصدمة بعد إعلان رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، استقالتها بشكل مفاجئ الخميس الماضى، لتتجه الأنظار إلى حليفها كريس هيبكنز، الذى رغم إدارته الجيدة وكفاءته وسمعته الطيبة لدوره فى التعامل كوزير مع أزمة وباء كورونا، إلا أنه يواجه معركة صعبة للاحتفاظ بالسلطة في الانتخابات العامة في أكتوبر.

ومن المتوقع أن يخلف هيبكنز ، 44 عامًا ، أرديرن كزعيم لحزب العمال الأحد بعد عدم ظهور أي مرشحين آخرين ، ويواجه اختبارًا صارمًا عند توليه السلطة ، حيث يتخلف حزب العمال عن المعارضة في استطلاعات الرأي ويتوقع أن تسقط البلاد في الركود في الربع المقبل قبل الانتخابات العامة في 14 أكتوبر.

وتعهد هيبكنز بمواصلة أسلوب أرديرن في الحكم مع وضع طابعه الخاص على إدارة البلاد. وقال هيبكنز في مؤتمر صحفي السبت بعد أن ظهر كمرشح وحيد يقود حزب العمال الحاكم، إن تولي رئاسة الوزراء سيكون "أكبر مسؤولية وأكبر امتياز في حياتي."

تم انتخاب هيبكنز لأول مرة في البرلمان في عام 2008 ، وأصبح اسمًا مألوفًا في مواجهة استجابة الحكومة للوباء. تم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح وزيرا لمواجهة فيروس كورونا في نهاية العام.

وفي ظل نهج أرديرن "أعمل بجد ، وأعمل مبكرًا" تجاه وباء كورونا ، كانت الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة من بين أول من أغلق الحدود.

تم الترحيب بهذه السياسة في جميع أنحاء العالم لإبقائها خالية من الفيروسات في نيوزيلندا حتى النصف الأول من عام 2021 ، لكن الجمهور سئم من استراتيجية عدم التسامح مطلقًا ، والتي تضمنت إغلاقًا على مستوى البلاد بسبب إصابة واحدة.

وقال هيبكينز السبت "لقد تعاملت مع بعض المواقف الصعبة على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية ، وخاصة العامين الماضيين". "وكما تعلمون ، أنا إنسان. سأرتكب الخطأ من وقت لآخر. أحاول أن أتحمل مسئولية الأخطاء التي أرتكبها."

وأشار استطلاع 1News-Kantar الذي نُشر في ديسمبر إلى انخفاض دعم حزب العمال إلى 33٪ من 40٪ في بداية عام 2022. وبهذا المعدل ، لم يتمكن حزب العمال من تشكيل أغلبية حتى مع شريك التحالف التقليدي حزب الخضر بنسبة 9٪. استفاد الحزب الوطني المعارض من تراجع حزب العملل.

ويُعرف هيبكنز في البرلمان بروح الدعابة - بما في ذلك قدرته على الضحك على نفسه.