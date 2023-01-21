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روسيا تجرى تدريبات دفاعية فوق العاصمة موسكو لحماية المنشآت الحيوية

السبت، 21 يناير 2023 07:26 م
روسيا تجرى تدريبات دفاعية فوق العاصمة موسكو لحماية المنشآت الحيوية الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية لصد الهجمات الجوية على المنشآت العسكرية والإدارية المهمة في منطقة موسكو بمشاركة بطارية من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 (SAM)، بحسب سكاى نيوز.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في منطقة موسكو، عقدت دورة تدريبية مع أفراد لواء الصواريخ المضادة للطائرات بالمنطقة العسكرية الغربية لصد الهجمات الجوية على المنشآت العسكرية والصناعية والإدارية المهمة".
 
وأضاف البيان أن " فرق البطاريات نشرت على المجمعات في تشكيلات قتالية. وعند اكتشاف أهداف تشبه الطائرات والصواريخ البالستية، قامت المدفعية المضادة للطائرات بإطلاق صواريخ إلكترونية".
 
وأشارت الوزارة إلى أنّ "أكثر من 150 جندياً وأكثر من 30 قطعة أسلحة، ومعدات عسكرية وخاصة شاركوا" في التدريبات.
 
ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية موعد إجراء التدريبات.
 
ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإجابة الجمعة على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تخشى أن تكون موسكو مستهدفة، وأحال السؤال إلى وزارة الدفاع.

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