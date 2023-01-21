رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال إنشاء ممشى سياحى بمنطقة الكيلو 8

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا ، اليوم السبت، أعمال مشروع إنشاء ممشى سياحي بمنطقة الكيلو 8، رافقه خلال جولته كل من الإدارة الهندسية والعلاقات العامة، بهدف الوقوف على نسبة التنفيذ والتأكيد على تنفيذ المواصفات الفنية المشروع.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جار انشاء ممشى سياحي آخر علي الشارع العام ابتداء من أمام مبني مدرسة الثانوية الصناعية بسفاجا حتى قرية مينافيل السياحية، مضيفا أن الممشى السياحي سيساهم في تجميل وتحسين الصورة البصرية للمدينة ومنطقة جذب سياحي كما سيكون متنفسا جديدا لأهالي المدينة للتنزه والترويح عن أنفسهم.

رافق رئيس المدينة خلال جولته عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، والمهندس كارم حضاري، القائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية، والمهندس يحيي عبد الغني، مدير قسم المشروعات، ومحمود مرزوقي مدير إدارة العلاقات العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل وتوفير متنزهات طبيعية للمواطنين

كما تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، مبنى مجمع الزيتون النموذجي الأزهري بسفاجا، لمتابعة الانتهاء من الأعمال النهائية للمني الذي يقع على على 4800 متر بالكيلو 5 خلف قرية الحجاج. أوضح رئيس المدينة، أن المجمع يتبع الأزهر الشريف من خلال الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، حيث تم إنشاء المجمع بتبرع من كل من الحج محمد رجب وأولاده وتم استكماله من الحج سامي زيتونة وتم استكمال بعض الأعمال من الأزهر الشريف، بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه مصري.