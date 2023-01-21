اليوم السابع
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السبت، 21 يناير 2023 08:27 م
أكرم القصاص
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عقب فوزه ببطولة "خليجى 25"..

رئيس الوزراء العراقى يمنح لاعبى المنتخب أراضي سكنية وجوازات سفر دبلوماسية

السبت، 21 يناير 2023 07:31 م
رئيس الوزراء العراقى يمنح لاعبى المنتخب أراضي سكنية وجوازات سفر دبلوماسية محمد شياع السودانى رئيس الوزراء العراقى
أ ش أ

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وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، بتكريم لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم، بمنحهم قطع أراضٍ سكنية في بغداد، وجوازات سفر دبلوماسية؛ وذلك عقب التتويج بلقب بطولة كأس الخليج 25 التى أقيمت في البصرة.


وذكر بيان لمكتب السوداني أذاعته قناة "السومرية نيوز"، اليوم /السبت/، أن رئيس الوزراء استقبل بعثة المنتخب الوطني المتوج بكأس بطولة خليجي 25، وأقام مأدبة غداء على شرفهم، وذلك بحضور رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.


وثمن السوداني الفوز المستحق للمنتخب العراقي بالبطولة، مشيدًا بالمستوى الطيب والروح الرياضية العالية التي رافقت لاعبي المنتخب في جميع المباريات التي خاضها أثناء البطولة.


خليجى 25

بطولة خليجى 25

منتخب العراق

محمد شياع السودانى



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