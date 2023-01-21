حزب العمال النيوزيلندى يرشح كريس هيبكنز لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة أرديرن

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن حزب العمال النيوزيلندى اختار رئيس وزراء جديد للبلاد بعد الاستقالة المفاجئة لجاسيندا أرديرن يوم الخميس.

وتم ترشيح كريس هيبكنز - وزير التعليم والشرطة ، وأحد المهندسين الرئيسيين لاستجابة الحكومة لكوفيد – كمرشح دون منافس من قبل مؤتمر الحزب صباح السبت ، بعد الجهود التي بذلها كبار أعضاء البرلمان لتحقيق توافق وتأمين انتقال سلس في أعقاب استقالة أرديرن. ومن المقرر أن يصادق المؤتمر الحزبي رسميًا على اختياره يوم الأحد.

وقال هيبكنز يوم السبت إن تولي رئاسة الوزراء سيكون "أكبر مسؤولية وأكبر امتياز في حياتي."

وسيواجه هيبكنز ، وهو عضو برلماني متمرس لديه خط قاسٍ في غرفة المناقشة ومعرفة حميمة بآلية الحكومة ، التحدي الأكبر في حياته السياسية: إقناع النيوزيلنديين بمنح حزب العمال فترة ولاية أخرى في الحكومة ، دون وجود أرديرن في سدة الحكم.

وأشاد هيبكينز برئيسة الوزراء المستقيلة ، قائلاً إنها كانت "رئيسة وزراء رائعة" قدمت "قيادة هادئة ومستقرة ومطمئنة ، وآمل أن أستمر في القيام بها".

وتحدث عن بعض التحديات التي واجهتها أرديرن بما في ذلك التهديدات وسوء المعاملة ، لا سيما فيما يتعلق بوباء كوفيد. وقال: "كان هناك تصعيد لاذع ، وأريد أن أعترف بأن بعض السياسيين كانوا مشاركين فى ذلك أكثر من غيرهم". "رئيسة وزرائنا الحالية جاسيندا أرديرن كانت الطرف المتلقي لبعض السلوكيات غير المقبولة وغير المحتملة على الإطلاق".

ويعرف هيبكينز البالغ من العمر 44 عامًا في جميع أنحاء نيوزيلندا ، على أنه الوجه والمنفذ الأساسي لاستراتيجية القضاء على كورونا ، وهو الدور الذي جعله يصعد إلى المنصة بجانب أرديرن لتقديم تحديثات أسبوعية مع تطور الوباء.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخلفية قد تساعده أو تعوقه: فقد أعطته زخما شخصيًا مهمًا وجعلته اسمًا مألوفًا ، ولكنها أيضًا تمنحه ارتباطات فورية بفصل يأمل العديد من النيوزيلنديين الآن وضعه وراءهم ، والذي أدى في كثير من الأحيان إلى رد فعل لاذع من المعارضين للقاح.