تقديم الرعاية الصحية لـ1470 حالة بقافلة جامعة طنطا في مركز بسيون بالغربية

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية جناج مركز بسيون بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء للمرضى بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.
شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 1470 حالة من خلال 15 عيادة حيث تم فحص 114 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 134 في عيادة طب الأطفال، و 167 بجراحة العظام، و 111 بعيادة الأمراض الجلدية، و 124 بأمراض الباطنة، و 151 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 131 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 48بعيادة الجراحة العامة، و 74 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 51 بالنفسية والعصبية، 198 بعيادة طب وجراحة العيون ، 50 بعيادة القلب والأوعية الدموية، 20 بعيادة تنظيم الأسرة- النساء ، 45 حالة تحاليل، 52 بعيادة الأسنان ،كما تم تحويل 89 حالة بواقع 6 جراحة المخ والاعصاب، 2 أطفال ، 13عظام ، 2 جلدية، 2 باطنة ، 6 المسالك البولية ، 14 انف واذن وحنجرة ، 4 جراحة عامة، 6 الصدر، 4 نفسية وعصبية ، 6 قلب وأوعية دموية، و24 طب وجراحة عيون.
كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 70 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.
شارك بالقافلة الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
وكان الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أعلن عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 100% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2022 للعام الرابع على التوالي طبقا للتقرير المعلن من مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من شكاوى أو استغاثات من المواطنين في إطار تعظيم قيم العدالة والشفافية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهد المبذول من المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة وهاجر شحاتة مسئول الرصد والرد على المنظومة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكافة الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.
أضاف الدكتور محمود ذكي أن الجامعة تلقت 2925 شكوى على مدار العام الماضي، شملت 2331 شكوى فردية و 594 شكوى جماعية تمت الاستجابة لهم بشكل عاجل والرد عليها بعد فحصها بدقة وتوجيهها لجهات الاختصاص.
مشيرًا إلى أنه تم الاستجابة للاستغاثات الطبية التي تتطلب تدخل طبي سريع على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع فريق التدخل الطبي السريع بمجلس الوزراء وشملت عمليات جراحية وعلاج التشوهات والعيوب الخلقية للأطفال وجراحات المخ والأعصاب وجراحات العيون وجراحات المناظير وتوفير أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال وتركيب المفاصل الصناعية والعلاج الكيميائي والاشعاعي وعلاج الفطر الأسود وصرف العلاج على نفقة الدولة.
قافلة جامعة طنطا بمركز بسيون الغربية (1)
قافلة جامعة طنطا بمركز بسيون الغربية (2)
قافلة جامعة طنطا بمركز بسيون الغربية (3)
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