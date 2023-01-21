تحريات مكثفة لكشف ملابسات مقتل 3 أشخاص فى منشأة القناطر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل 3 أشخاص، وإشعال النار بهم في منشأة القناطر، حيث تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين اعتدوا على المجني عليهم أثناء وجودهم داخل خيمة، وسط قطعة أرض بمنطقة أبو غالب، ثم أشعلوا النار فى الخيمة وفروا هاربين.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن أحد المتهمين كانت تربطه خلافات مع أحد المجني عليهم، لسابقة اعتداءه عليه، والتسبب في إصابته، مما دفعه لاتخاذ قرار بارتكاب الجريمة، وفور تنفيذها، استولى على سيارة ملك أحد القتلى، وخلال هروبهم تعرضوا لحادث سير، مما ساهم في كشف ملابسات الحادث.

وتم الكشف عن الجريمة، بعد ورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر، يفيد نشوب حريق بخيمة بمنطقة أبو غالب، ومصرع 3 أشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، بإشراف المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية، وأن المجني عليهم خلال تواجدهم بخيمة وسط قطعة أرض خاصة بهم، تعرضوا لاعتداء، مما أسفر عن مقتلهم، وإشعال النار بالخيمة.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وألقى رجال المباحث القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.