تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية 15 يوما

وكانت مديرية آمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا باتهام "شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية، ويقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهما مُتخذين من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة.