تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية 15 يوما

أمرت نيابة ثان الرمل بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وسماع أقوال الشهود والمتضررين من التشكيل العصابى.
وكانت مديرية آمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا باتهام "شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما مقابل الحصول على مبالغ مالية، ويقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهما مُتخذين من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة.
وقررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تجديد حبس أحد الأشخاص لممارسته أعمال السحر والشعوذة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع استكمال سماع أقوال الضحايا فى الواقعة ورصد صفحته الشخصية والإعلانات الترويجية التى كان ينشرها لجذب المواطنين بمقابل مادى.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية" بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادى، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته "هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم" – الأدوات المُستخدمة فى نشاطه الإجرامى"، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم عرضه على النيابة.
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