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انهيار عقار مكون من طابقين فى إمبابة دون خسائر فى الأرواح

السبت، 21 يناير 2023 08:12 ص
انهيار عقار مكون من طابقين فى إمبابة دون خسائر فى الأرواح انهيار عقار ــ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض عقار مكون من طابقين للانهيار في منطقة إمبابة دون خسائر في الأرواح، وتبين من المعاينة أنه خالٍ من السكان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانهيار عقار فى منطقة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومسؤلي الحي إلى محل الواقعة، وتبين انهيار عقار مكون من طابقين دون أي إصابات. 
 
تم فرض كردون أمني بمحيط الانهيار، وانتداب لجنة لإجراء المعاينة، ومعاينة العقارات المجاورة لفحص سلامتها، ومدى تأثرها بالانهيار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

انهيار عقار بامبابة

انهيار عقار بالجيزة

عقار إمبابة المنهار

امن الجيزة



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