اليوم السابع
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السبت، 21 يناير 2023 08:23 م
أكرم القصاص
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النفط يصعد للأسبوع الثانى وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصينى

السبت، 21 يناير 2023 08:00 م
النفط يصعد للأسبوع الثانى وسط تفاؤل بزيادة الطلب الصينى نفط ارشيف
وكالات

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ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة عند التسوية أمس الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء الماضي بحسب سكاي نيوز عربية،إن رفع القيود المفروضة للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، وذلك بعد يوم من توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بانتعاش الطلب الصيني في عام 2023.

وارتفع خام برنت 1.47 دولار، بما يعادل 1.7 بالمئة عند التسوية، إلى 87.63 دولار للبرميل. وزادت أسعار الخام الأميركي 98 سنتا أو 1.2 % إلى 81.31 دولار للبرميل عند التسوية.

وخلال الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بلغت 2.8 %، وخام القياس الأميركي 1.8 بالمئة.

كما تلقت أسعار النفط دعما من الآمال بأن البنك المركزي الأميركي سيتحول قريبا إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات أقل، وهو ما قد يعزز التوقعات الاقتصادية الأميركية.

ويرى معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي دورة التشديد النقدي بعد رفع قدره 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين لتحديد السياسة، ثم سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأرجح لبقية العام على الأقل.

وارتفعت أسعار النفط رغم أن أرقام المخزونات الأميركية هذا الأسبوع أظهرت زيادة مخزونات الخام بمقدار 8.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير إلى حوالي 448 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021.

 

 


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