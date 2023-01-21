اليوم السابع
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"العلاج الحر" تغلق مركزاً طبياً غير مرخص خلال حملاتها في الدقهلية‎‎.. صور

السبت، 21 يناير 2023 12:48 م
"العلاج الحر" تغلق مركزاً طبياً غير مرخص خلال حملاتها في الدقهلية‎‎.. صور جانب من الحملة علي منشأة طبيه مخالفه
الدقهلية : محمد الحبشي

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كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  أن  إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال لجنة مشكلة من الدكتورة ولاء نجيب، والدكتور محمد عبد العزيز، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، من ضبط مركز طبي بمدينة نبروه ملحق به معمل تم إعادة فتحهما و فض الشمع دون قرار إداري بذلك

 

 وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن المركز المذكور يدار دون ترخيص، من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مصرح لهم بممارسة الطب ، لافتاً إلى لوجود مخالفات دوائية أبرزها وجود عبوات بلاستيك تحتوى أدوية  مجهولة المصدر، و اختبارات تحليل منتهية الصلاحية، تم تحريزهم و ختم المضبوطات بالشمع الأحمر

 

وأضاف فؤاد أنه تم إعادة تنفيذ قرار الغلق الإدارى للمركز المذكور فضلاً عن تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة مدينة نبروه مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين

 

تحرير محضر بالمخالفات
تحرير محضر بالمخالفات

 

جانب من الحملة علي منشأة طبيه مخالفه
جانب من الحملة علي منشأة طبيه مخالفه

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

مخالفات داخل عيادة طبيه مخالفه
مخالفات داخل عيادة طبيه مخالفه

 

مخالفات داخل منشأة طبيه
مخالفات داخل منشأة طبيه

 

 

 


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