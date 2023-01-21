الصحة العالمية: نصف إصابات أمريكا لسلالة XBB.1.5 من أوميكرون ويوجد فى 25 دولة

كتبت أمل علام

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن سلالة XBB.1.5 فى ارتفاع عالمي، وتم تحديده في أكثر من 25 دولة، انخفضت الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا بعد ارتفاع طفيف في ديسمبر وأوائل يناير، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وأضاف، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سلالة XBB.1.5 يمكن أن تتسبب في موجة خاصة من العدوى العالمية، لكن علماء الأوبئة يقولون إن الحقن المعزز الحالي سيوفر بعض الحماية ضد الأعراض الشديدة، ودخول المستشفى والوفاة.

من جانبها قالت وكالة رويترز، إن سلالة XBB.1.5، تجاوزت أوميكرون البديل BQ.1.1 و BQ.1 السائد سابقًا، وهما فرعان من BA.5، وقال مركز السيطرة على الأمراض، إن السلالتين معًا شكلت 40.2 % من الحالات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يناير، مقارنة بـ 48.8 % قبل أسبوع.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC"، إن سلالة XBB.1.5 من متحور اوميكرون تشكل ما يقرب من نصف حالات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أظهرت بيانات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي "CDC"، أن سلالة Omicron XBB.1.5 سريع الانتشار يشكل ما يقرب من نصف حالات كورونا في امريكا، مما يضعه على المسار الصحيح ليصبح المسيطر.

تشير التقديرات إلى أنه مسؤول عن 49.1% من حالات كورونا في البلاد في الأسبوع المنتهي في 21 يناير، بزيادة من 37.2% الأسبوع الماضي.

المتغير الفرعي هو فرع من XBB ، وهو مزيج من متغيرين فرعيين آخرين من Omicron ، والذي اكتسب مكانة سريعة في الولايات المتحدة، لا سيما في الشمال الشرقي.

قال دانيال رودز، رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة في كليفلاند كلينك: "إن XBB.1.5 عبارة عن طفرة إضافية عن المتحور XBBالأصلي الذي يعتقد الناس أنه مكّنه من الارتباط بشكل أفضل بخلايانا البشرية والتسبب بسهولة أكبر في الإصابة بالعدوى، لذلك أتوقع أن تستمر في النمو في نسبة المتغيرات التي تسبب كورونا وتصبح سائدة في الولايات المتحدة."