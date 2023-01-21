وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن كل دولار يستثمره العالم في مكافحة مرض السل يحقق في المقابل مردودا اقتصاديا قيمته 7 دولارات تتمثل في قيمة كلفة العلاج حتى الشفاء.



وأشار أدهانوم لدى مغادرته العاصمة السويسرية برن بعد مشاركته في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي إلى أن المنظمة استراتيجية شاملة للقضاء على مرض السل في إفريقيا بحلول عام 2030 وهو المرض الذي أودى بحياة مليون و600 ألف وأصاب أكثر من عشرة ملايين إفريقي فى عام 2021 .



وشدد المدير العام منظمة الصحة العالمية على أن 90 في المائة من حالات الإصابة بالسل تنحصر في إفريقيا مشكلة بذلك تهديدا خطيرا لجهود الإنماء البشري والاقتصادي وذلك على الرغم من توزيع 42 مليون جرعة تطعيم ضد هذا المرض اللعين في إفريقيا بدعم من الأمم المتحدة وبفاتورة قدرها 5ر6 مليار دولار أمريكي خلال العامين الماضيين.