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"الشقة من حق الزوجة".. هل تفقدها الزوجة فى حالة الخلع؟

السبت، 21 يناير 2023 02:30 ص
"الشقة من حق الزوجة".. هل تفقدها الزوجة فى حالة الخلع؟ محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن ربط الأحقية فى مسكن الزوجية بالنسبة للزوجة بالحصول على حكم بالخلع، ومتى تُحرم الزوجة من مسكن الزوجية طبقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول الخبير القانونى خالد محمد إن مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا ثؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة  كما لا يؤثر على نفقة الأطفال فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
 
وأضاف الخبير القانون أنه بالمثل لا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنا، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة. 

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القانون المصرى

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