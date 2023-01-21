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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مساجد كبرى فى المحافظات وزيادة مكافآت مسابقة القرآن

السبت، 21 يناير 2023 05:02 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مساجد كبرى فى المحافظات وزيادة مكافآت مسابقة القرآن الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب ـ محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم. 
 
كما وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم.

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