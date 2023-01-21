الداخلية تنظم نهائى المسابقات الرياضية فى مركز الإصلاح بوادى النطرون

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، فعالية لنهائى المسابقات الرياضية على مستوى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون، بحضور وفد من الحقوقيين والكرويين والإعلاميين، وقد تم تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز للفائزين من النزلاء.

كما أجرى الوفد جولة داخل مبانى مركز الإصلاح والتأهيل، وأبرزها (الزيارة الخارجية وقاعة الزيارة، المخبز والمطبخ، مبنى التأهيل والتعليم الفنى، المركز الطبى "وإجراء شرح توضيحى لمكونات المركز"، وكذا منطقة الزراعات والصوب الزراعية والإنتاج الحيوانى والداجنى ومصنعى الأثاث الخشبى والمعدنى).

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى ولتحقيق أكثر قدر من الإستقرار النفسى لهم.. تزامناً مع الإحتفال بعيد الشرطة يناير 2023.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.