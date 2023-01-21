اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل فى القليوبية

السبت، 21 يناير 2023 03:49 م
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف طفل فى القليوبية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً ًخطف طفل حال تواجده رفقة والدته بأحد مواقف الحافلات بمنطقة الخصوص بالقليوبية.
 
بالفحص تبين عدم صحة ماتم تداوله، وباستدعاء والدة الطفل (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) وسؤالها نفت ما تم تداوله وأقرت أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنها حال تواجدها بالموقف المشار إليه رفقة نجلها تغيب لبضع دقائق نظراً للزحام ، وتم العثور عليه فى حينه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

خطف

خطف طفل

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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