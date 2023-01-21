الداخلية تعيد طفلا وفتاة هربا من منزلهما بسبب سوء المعاملة لأسرتيهما

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله متضمناً التماس أحد الأشخاص بمساعدته فى العثور على نجله عقب تغيبه عن المنزل بدائرة قسم شرطة حلوان فى القاهرة.

بالفحص وباستدعاء المذكور (مالك محل حلاقة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان)، وسؤاله أقر بغياب نجله (سن 15) عن المنزل بتاريخ (17) ديسمبر الماضى، وعلل ذلك بسبب تعنيف والدته له، وبسؤال والدته أيدت ذلك.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمكان تواجد نجل المذكور، وتبين عمله بمحل حلاقة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وإقامته بذات العنوان، حيث تم العثور عليه، وبسؤاله أقر بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً تغيب فتاة عقب توجهها لحضور درس تعليمى بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحـص تم تحديد والدة الفتاة (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) وبسؤالها قررت بخروج ابنتها المذكورة (سن 17) بتاريخ (16) الجارى لحضور درس تعليمى وعدم عودتها مرة أخرى.

بتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين تواجد المتغيبة بمنزل إحدى جيرانها بالعقار المقابل (ربة منزل)، وبالانتقال تم العثور على المتغيبة، وبسؤالها أقرت بأنها طلبت من جارتها المذكورة السماح لها بالبقاء بمنزلها رفقة ابنتها، وذلك لسوء معاملة والدتها لها تم اتخاذ الإجراءات القانونية.