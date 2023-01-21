الداخلية تضبط 1193 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين ، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1193) قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط قضية حجب "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (2 طن أرز أبيض "عينى") و21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (5,617 طن أرز أبيض "عينى") و37) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (106,910 طن أرز شعير "مستندى") ، ضبط قضية حجب " أعلاف حيوانية" بمضبوطات بلغت (3٬500 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط قضية غش أعلاف غير صالح للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (2 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (85٬307 طن "زيت طعام – مسلى") ، وكذا ضبط (479) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (9,640 طن دقيق أبيض "عينى" – 9٬020 طن "زيت طعام – سكر" – 2 طن أسمدة زراعية "عينى" – 84 عبوة "زيت طعام " – 450 قطعة ملابس – 2240 عبوة "سجائر") ، وكذا ضبط (488) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى "- 184 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 183 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 110 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (3٬950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") ، وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,287 طن دقيق بلدى "عينى" - 900 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 1150 لتر مواد بترولية "عينى" – 2000 رغيف خبز مدعم "عينى" – ماكينة صرف).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (224,731 طن "مستندى – عينى") أبرزها (3٬950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 2,287 طن دقيق بلدى "عينى" - 9,640 طن دقيق أبيض "عينى" – 7,617 طن أرز أبيض "عينى" - 106,910 طن أرز شعير "مستندى" - 94٬327 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 84 عبوة "زيت طعام" – 2000 رغيف خبز مدعم "عينى" – ماكينة صرف – 2240 عبوة سجائر – 450 قطعة ملابس – 1150 لتر مواد بترولية "عينى" - 5٬500 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 2 طن أسمدة زراعية "عينى" – 900 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى").

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" .. بمحافظة البحيرة).. وبحوزته كمية قدرها (85٬307 طن "زيوت طعام – مسلى") مختلفة الأنواع معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية .. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن أرز أبيض "عينى" - 2٬100 طن دقيق أبيض "عينى") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى" بدون ترخيص" .. بمحافظة القاهرة) .. وبحوزته كمية قدرها (4 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" .. بمحافظة سوهاج) .. وبحوزته كمية قدرها (3٬500 طن أعلاف حيوانية – نخالة خشنة – أعلاف دواجن "عينى") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" .. بمحافظة المنوفية) .. وبحوزته كمية قدرها (3 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية .. بمحافظة بنى سويف) .. وبحوزته كمية قدرها (2 طن "أرز أبيض") معبأة داخل شكائر قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة ..حال سيره بمحافظة الجيزة) .. لتجميعه كمية قدرها (2٬287 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر ، وضبط (قائد سيارة ..حال سيره بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (2000 رغيف "بلدى مدعم" بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر – ماكينة صرف، وضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة المواد البترولية "بدون ترخيص" .. بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (1000 لتر "بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (37) قضية بمضبوطات بلغت (106,910 طن أرز شعير "مستندى").

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية .. بمحافظة الشرقية) وبحوزته كمية قدرها (3 طن "لحوم مجمدة مستوردة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (مالك معمل مخللات "بدون ترخيص" .. بمحافظة الدقهلية) وبحوزته كمية قدرها (27 طن "مخللات") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية) .. وبحوزته كمية قدرها (2٬379٬948 عبوة "قهوة سريعة التحضير" منتج نهائى مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لعدة علامات تجارية - 2٬035 طن مواد خام "سكر حر – مبيض قهوة" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر - 2٬140٬000 عبوة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومغشوشة – 13 ماكينة "خط إنتاج" مستلزمات إنتاج).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (22) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (2421 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع).