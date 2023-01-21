الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة

ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.
الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفةالسبت، 21 يناير 2023 04:52 م
أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الوزير سامح شكرى يستقبل أعضاء إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجيةالسبت، 21 يناير 2023 03:47 م
مؤتمر صحفى مشترك غدا لوزيرآ خارجية مصر وإيطاليا بمقر الخارجيةالسبت، 21 يناير 2023 10:40 ص
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر استطاعت مواجهة سماسرة الهجرة غير الشرعيةالخميس، 19 يناير 2023 10:23 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة