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الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة

السبت، 21 يناير 2023 04:52 م
الخارجية: تصريحات حسن نصر الله عبثية ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التعقيب على تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة.


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