الجمارك تختتم دورة "كيفية مكافحة تهريب البضائع" بسفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أقيمت بالتعاون بين وزارة المالية والمنظمة الدولية للهجرة، دورة تدريبية عن مكافحة تهريب البضائع، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وتنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

وجاء تنظيم الدورة التدريبية بأحد فنادق منطقة سوما باى بمدينة سفاجا، حرصا من وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك المصرية ومواكبة التطورات العالمية، ومن خلال التعاون مع الجهات الدولية، وفى إطار تعاون وزارة المالية مع المنظمة الدولية للهجرة .

حضر فعاليات الدورة التدريبية التى أقيمت على مدار أربعة أيام العميد محمد رشوان – رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات ممثلا عن مصلحة الجمارك المصرية، أيمن النبراوى – ممثلا عن وزارة المالية وبحضور عدد من العاملين بجمارك البحر الأحمر.

وناقش خلال الدورة تبادل الخبرات للتعرف على مفاهيم الهجرة والتنقل وفى إطار تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع المنظمة العالمية للجمارك وحالات تهريب المهاجرين وتجارة البشر للتعرف على دور المنظمة الدولية للهجرة فى مساعدة المهاجرين، وكذلك تم خلال الدورة التدريبية تناول الاتفاقيات الدولية الخاصة بآليات العمل الجمركية وموضوعات تحليل المخاطر الذى يتعرض لها موظفى الجمارك اثناء تأدية عملهم وطرق ووسائل مكافحة التهريب .

حضر افتتاح فعاليات الدورة التدريبية محمد صالح أحمد - مدير عام تنفيذ البرامج التدريبية بالمعهد القومى للتدريب الجمركى، وعمر على محمد خليفة - رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وسامى أحمد عبد الحميد - مدير عام الإدارة العامة لجمارك سفاجا، وعبد العال نعمان ابو زيد - مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة، عبد الفتاح احمد عبد الكريم - مدير عام الاسواق والمناطق الحرة.

كما حضر الدورة الدكتور إبراهيم محمود عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بالقاهرة، والدكتورة أسماء يحيى - ممثل منظمة الهجرة الدولية، ياسمين هاشم - ممثل منظمة الهجرة الدولية، ونهلة عفيفى - ممثل منظمة الهجرة الدولية.