التحقيق مع الشيخ السلكاوى بسبب قراءة القرآن بحركات لا تليق.. اعرف ماذا حدث

كتب على عبد الرحمن

كشف الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء ومحفظى القرآن الكريم، وشيخ عموم المقارئ، نتائج التحقيقات مع الشيخ محمد حامد السلكاوى، قارئ القرآن الكريم، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو له يتلو القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله.

وقال حشاد لـ"اليوم السابع"، إن الشيخ محمد حامد السلكاوى حضر إلى مقر النقابة اليوم خلال الاجتماع الدورى للنقابة وذلك بعد استدعائه للتحقيق بسبب واقعة تداول مقطع فيديو له يتلو القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله، مضيفا: "وخلال التحقيق قدم السلكاوى اعتذاره لمجلس النقابة عما بدر منه ووقع على إقرار بأنه سيلتزم بالأداء السليم ولن يصدر منه أي أمور لا تليق بتلاوة القرآن".

وأصدر الشيخ محمد حامد السلكاوى، القارئ بالإذاعة والتليفزيون بيانا، في وقت سابق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وذلك على خلفية وقفه من الإذاعة لمدة عام بدءا من 21 ديسمبر الجاري وحتى 21 ديسمبر 2023، وقال الشيخ محمد حامد السلكاوي تحت عنوان "اعتذار واجب" :"أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى من الحركة اللاإرادية التى انتابتنى حين تلاوة كتابه الكريم ولا أبغى من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة علي من لجنة اختبار القراء والمبتهلين الموحده ونقابه القراء وإنما أبغى بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى والغفران عن حركتى اللاإرادية التى هي من عند الله".

وناشدت نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم، كل من يقرأ كتاب الله فى المحافل المختلفة سواء كان عضوا بها أو لم يكن عضوا فيها أن يلتزم بأحكام التلاوه والوقار عند القراءة احتراما وتوقيرا لكتاب الله وأن للنقابة لجان متابعة بالمحافظات المختلفة تتابع وتراقب المحافل القرآنية .

وأصدرت اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتليفزيون، برئاسة محمد نوار رئيس الإذاعة، قرارًا برفع القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوى قارئ القرآن الكريم المعتمد بالإذاعة، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام تبدأ من اليوم 21 ديسمبر 2022 وحتى 21 ديسمبر 2023، وأوضحت اللجنة أن أسباب وقف الشيخ محمد حامد السلكاوى: "جاء نظرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله فضلا عن عدم إجادته للأحكام التجويدية".