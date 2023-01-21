التحقيق فى انهيار عقار إمبابة وانتداب لجنة لمعاينة العقارات المجاورة

كتب بهجت أبو ضيف

بدأت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، عملها لكشف ملابسات انهيار عقار مكون من طابقين في إمبابة، دون خسائر في الأرواح، لفحص الملف الخاص بالعقار من حي إمبابة، وبيان صدور قرار إزالة له من عدمه.

وتم استدعاء مالك العقار للاستماع لأقواله، وانتداب لجنة لمعاينة العقارات المجاورة، للتأكد من سلامتها، ومدى تأثرها بانهيار العقار.

وكان عقار مكون من طابقين، قد تعرض للإنهيار في منطقة إمبابة دون خسائر في الأرواح وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابقين خالي من السكان وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار عقار بمنطقة إمبابة، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ومسؤلي الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن عقار مكون من طابقين تعرض للإنهيار، دون أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الانهيار، وانتداب لجنة لإجراء المعاينة، ومعاينة العقارات المجاورة لفحص سلامتها، ومدى تأثرها بالإنهيار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.