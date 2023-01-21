الأمريكيون يهربون البيض من المكسيك بعد ارتفاع أسعاره رغم الحظر القانونى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إنها تشهد زيادة فى عمليات جلب البيض عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وهو الإجراء الذى تقول إنه غير قانونى.

وقالت قناة ABC News الأمريكية، إن أسعار البيض شهدت ارتفاعا حادا، بلغ نسبته 60% فى ديسمبر الماضى، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وأصبح متوسط سعر الدستة 4.25 دولار.

ويرجع الارتفاع بشكل كبير إلى تفشى أنفلونزا الطيور الذى قضى على أعداد كبيرة من الدجاج. وتقول وكالة الجمارك وحماية الحدود الامريكية إن الناس يحاولون نقل البيض لأنه أرخص بكثير فى المكسيك مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال مدير عمليات مكتب الوكالة بسان دييجو إنهم لاحظوا مؤخرا زيادة فى أعداد البيض التي تم اعتراضها فى موانئ الدخول. وذكر بأن البيض غير المطهى محظور دخوله من المكسيك إلى الولايات المتحدة، وعدم الإعلام عن وجود منتجات مثله يمكن أن يسفر عن غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.

وأشار المتحدث باسم وكالة الجمارك إلى أن هذا الأمر يحدث فى مناطق أخرى أيضا على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة. وقالت الوكالة إنه عندما يعلن الناس عن وجود البيض على الحدود الغربية الجنوبية يتم مصادرته دون اتهامهم. وأوضح المتحدث أن خبراء الزراعة التابعين للوكالة يقومون بجمعه ثم تدميره باعتبار أن هذا هو المسار الطبيعى للأمور.

وأشار إلى وجود عدد قليل من الحالات التي لم يعلن فيها عن وجود البيض قبل اكتشافه خلال التفتيش. وعندما يحدث هذا، يتم مصادرة البيض وفرض غرامة تقدر بحوالي 300 دولار، ويمكن أن تكون الغرامة اعلى عند تكرار الأمر.