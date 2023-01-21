اليوم السابع
Ads
السبت، 21 يناير 2023 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يُدين إقدام إرهابيى اليمين المتطرف بالسويد على حرق المصحف الشريف

السبت، 21 يناير 2023 11:05 م
الأزهر يُدين إقدام إرهابيى اليمين المتطرف بالسويد على حرق المصحف الشريف الازهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدان الأزهر الشريف، واستنكر بشدة إقدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف، في مشهد متكرر يدل على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين في محاولة للإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم. 
 
وأعاد الأزهر التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضر، وسوف يظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية جمعاء، وموجهًا لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الضالين المجرمين، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والكراهية وحروب الأديان.
 
وطالب الأزهر المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية، ووضع حد لفوضى مصطلح "حرية التعبير" واستغلاله في سوق السياسات والانتخابات، وإساءة استخدامه فيما يتعلق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم، وفتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث التي لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية، مشددا على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير"-ولو بالصمت-؛ هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.
 
 

الازهر الشريف

حرق المصحف

السويد

اليمين المتطرف

حرية التعبير



الموضوعات المتعلقة

الأزهر الشريف يطلق مسابقة "معًا" لعودة القيم الإيجابية

السبت، 21 يناير 2023 04:30 م

الأزهر الشريف يشارك بمعرض الكتاب بجناح ضخم للعام السابع على التوالى.. ويختار الدكتور سليمان دنيا شخصية العام.. تخصيص ركن لاستقبال فتاوى الزوار بمشاركة واعظات وآخر للأطفال بشخصيات مجلة نور.. وتوزيع كتب هدايا

الخميس، 19 يناير 2023 03:00 م

قافلة دعوية من الأزهر الشريف بكفر الشيخ لنشر صحيح الدين والأخذ بأيدى الشباب

الخميس، 12 يناير 2023 01:32 م

وزيرة الهجرة: الأزهر الشريف له دور حيوى ومحورى لدعم الأسر المصرية بالخارج

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 10:20 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة